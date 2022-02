Narva Transiga liitus Ukraina kogenud jalgpallur

Suurklubi Kiievi Dünamo kasvandik Dedetško mängib nii alumise poolkaitsja kui ka keskkaitsjana. Ta on mänginud mitmetes Ukraina, Venemaa ja Kasahstani kõrgliiga meeskondades. Kasahstani meistri Astana ridades on tal kirjas ka kolm mängu meistriliiga alagrupiturniiril. Enne Narva tulekut mängis ta mitu hooaega Armeenia kuulsates klubides Ararat ja Noah. Ehkki Dedetško on kaitsva positsiooni mängija, on ta oma karjääri jooksul löönud kokku ligemale poolsada väravat.