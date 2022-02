Alates 2007. aastast Alutaguse suusamaratoni korraldav Robert Peets märkis, et koroonaviirus laastab nii osalejate kui ka korraldajate ridu. "Näiteks kolm inimest, kes on varasematel aastatel olnud võtmerollides, jäävad sel aastal kõrvale, kuna peavad ilma igasuguste haigusnähtudeta isolatsioonis olema," tõi ta näite, märkides, et vabatahtlike abiliste read võivad samuti iga hetk hõreneda, sest neile tehakse ka kohapeal kiirteste.