Nädalavahetusel võistleb Ida-Virumaal 2500 sportlast

Mängude peakorraldaja, Eestimaa spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt sõnas, et algul oli osalejaid oodata ligemale 3000 ringis, kuid koroonaviiruse tõttu pidi osa neist loobuma. "Praegustes oludes on kahe ja poole päeva jooksul 22 spordialaga võistluste korraldamine ühes maakonnas keeruline ettevõtmine, aga saame hakkama. Need talimängud liidavad ka ligikaudu 200 Ida-Virumaa spordiaktivisti, kes on ametis korraldajate ja kohtunikena," ütles ta.