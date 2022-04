Karmid tsiklimehed kogunevad taas Aidu karjääris

Toila auto-motoklubi eestvõttel on tehismaastikule maha märgitud 50kilomeetrine võistlusrada. Oma ränkade tõusude-laskumiste ning jämeda kivipuistega on see ka kogenud maastikusõitjale ränk väljakutse. "Sõiduaega on viis tundi ja rada on tehtud nii, et madalamates klassides on võimalik sõitu ka nautida, aga kangematele on valmis pandud parajad pähklid," ütles üks rajameistritest Rauno Voldek. Muidugi oleneb palju ka ilmataadist. "Rada muutub märjaga libedaks ning tõusud-langused selle võrra rängemaks," selgitas Voldek.