Aidu ekstreemsel motokrossil on juba finišisse jõudmine õnnestumine

Toila auto-motoklubi eestvõttel peetud võistlusel oli sel aastal rada tehtud pikemaks, et lisada sõidurõõmu ja anda hingetõmbevõimalusi. Samas olid kulla- ja hõbedaklassis säilitatud rasked väljakutsed. Aga ala areneb ning nii mitmedki rängad ja järsu nurgaga mäkketõusud, kus eelmisel aastal enamik hakkama ei saanud, alistusid seekord kergemini.

"Eelmisel aastal oli mõni katse nõrgemale tsiklile ja ihurammule tõesti liiga raske ning finišisse paljud ei jõudnud. Tundub, et seekord saime asjale paremini pihta," ütles kohalik rajameistrer Rauno Voldek.

Mis on hard enduro?

Hard enduro on ekstreemne mootorrattasõit ekstreemsetes kohtades.

See on spordiala, mis nõuab vastupidavust ning sisaldab motokrossi, cross-country´ ja ka sadismi elemente − ala on tõeliselt karm ja nõuab eriti raskete looduslike maastike läbimist, kuid samas ka inimese enda loodud takistuste ületamist.

See ala ei ole nõrkadele ja argadele.