Euroopa kestvuskrossi karikavõistluste etapil tuli Ida-Virumaale kaks klassivõitu

Kuna maailm on pahupidi, pöörasid leedukad ka raja tagurpidi, mis tegi selle palju keerulisemaks ning võttis kohalikelt koduväljakueelise. Kahe tunni jooksul õnnestus parematel läbida 11 kümnekilomeetrist ringi ning kiiremate sõidus lõpetas Tanel Rauk teisena, kaotades võitjale minutiga. See tähendas Openite klassis võitu. "Sõitsime Nerimantas Juciusega kogu aeg ühte auku. Tema kasutas suurt paaki ega pidanud vahepeal tankimas käima. Sealt see vahe tuli," ütles Tanel Rauk.