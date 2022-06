Tänavu maailmas kettaheidet valitsev Kristjan Čeh võistleb Jõhvi uue staadioni kergejõustikuõhtul

Kristjan Čeh on tänavu olnud meeste kettaheite kindel valitseja maailmas.

Tänavune maailma parim kettaheitja, Sloveenia vägilane Kristjan Čeh on üks nendest kergejõustikuässadest, keda on võimalik näha võistlemas Jõhvi uuel staadionil kergejõustikuõhtul, mis on pühendatud Ida-Virumaalt pärit spordilegendile Heino Lipule, kelle sünnist möödub samal päeval sada aastat.