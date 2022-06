Sillamäe neiu tegi Eesti meistrivõistlustel parematele meestele ringiga ära

Käimine ei ole küll populaarne kergejõustikuala ja Eestis on sellega tegelejaid vähe. Kuid Mirotvortseva saavutusele lisab kaalu, et tema aeg 46.48,99 on uus Eesti rekord. Eelmine samuti tema nimel olnud rekord paranes 49 sekundi võrra. See on juba tugevast rahvusvahelisest klassist tulemus. Sel hooajal on selle distantsi kiiremini läbinud maailmas vaid 31 ja Euroopas 20 käijat.