Ida-Viru noored hüppajad asuvad troopilises Kolumbias maailmameistrivõistluste tulle

Nende mõlema treener Kohtla-Järve klubist Atleetika Aleksandr Hvorõhh ütles, et edu nendel tiitlivõistlustel sõltub suuresti kohanemisvõimest. Võistlused toimuvad ekvaatori lähedal Vaikse ookeani ranniku läheduses rohkem kui kahe miljoni elanikuga Cali linnas, mis asub tuhande meetri kõrgusel. Hvorõhhi sõnul kestab reedel algav lend 15 tundi. "Tuleb kiiresti harjuda nii ajavahe kui ka kliimaga," ütles treener, kes samuti Lõuna-Ameerikasse lendab.

Hvorõhhi sõnul on mõlemad tema õpilased tänavuse hooaja kõige tähtsamaks võistluseks jõudnud aasta parimasse vormi. Samas hoidub ta nende tulemuste prognoosimisest, märkides, et hüpetes on mängus ka väga palju õnnetegureid, alates tuulest, hoojooksu klappima saamisest ja muust.