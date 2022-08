Omavalitsusliit valis tegevjuhiks Kohtla-Järve endise abilinnapea Riina Ivanova

"Olin kandideerides üsna kindel, et eelistatakse Jevgrafovit kui noort meesterahvast, nii et selline otsus on tõesti ootamatu," ütles ta.

Ameti vastuvõtmisest rääkides jäi ta kidakeelseks: "Ma tõesti ei oska öelda. Kahtlemata on see väga huvitav töö ja hakkaks mulle väga meeldima. Aga konkurss kestis nii pikalt, vahepeal on mu elus olnud mitmeid muutusi. Kui mulle ametlik ettepanek tehakse, võtan aega, et põhjalikult järele mõelda."