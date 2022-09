Aet Kiisla ulus rõõmust kui 400 kilomeetrit sai joostud

Esmaspäeva lõuna ajal kirjutas Kiisla oma sotsiaalmeedia kontol, et energiat kaob kõvasti. "Kogu aeg peab tagasi sööma. Pole variante. Õhtul enne magamaminekut on saanud lemmikuks banaan pähklikreemiga. Vahepeal teen endale lisaks suuremaid võikusid. Haputaigna põhjal küpsetasin saia endale ise kaasa. See ei tekita õhupalli tunnet nagu tavaline sai. Aga see on kõik hallatav. Peab tähelepanelik olema. Kui palava ilmaga on külmavärinad, tuleb kähku süüa. Minu probleemid sõnastas meditsiinitelk: gravitatsioon ja "your feet are cooking"," märkis ta. Kiisla lisas, et ainus ravi on külmakottide peal seismine ja jalgade seinale tõstmine ning tal pole vähimatki aimu, kuidas saanuks seda probleemi ennetada või vältida. "Kõik, mida saab treenida, on super. Ka praegu suudan normaalse tehnikaga joosta, kui parasjagu jalalabad ei tulita valusalt."