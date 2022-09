Jõhvi rahvajooks ärkab taas ellu

35. korda peetava rahvajooksu üks korraldajaid Allan Valk loodab, et põhidistantsidel − 10 ja 5 km − tuleb starti kokku 200 osalejat. Kui 2019. aastal jooks viimati toimus, oli osalejad 400 ringis. "Praegu on osalejate arv peaaegu kõigil üritustel väiksem. Ka korraldamine on praegu keerulisem kui varem. Aga tähtis on, et see jooks saab taasäratud, ning see on ka tänavuse Ida-Virumaa jooksusarja viimane etapp," ütles ta.