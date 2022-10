Krossisõitjad teenisid Paikusel neli poodiumikohta

Aga see ei tähendanud, et kõik kõigil väga hästi sujus. Allar Keermel lõpetas mootor töölepingu ning nii mõndagi teist tabas samuti mingi viperus. "Prillide rull sai kuskil metsa vahel puuoksaga pihta ja seetõttu ei saanud uut kilet, kui eelmine oli määrdunud, silmade ette tõmmata," ütles Riho Keerme. Samas juhtus see sõidu varajases staadiumis, nii et planeerimata boksipeatus oleks aega röövinud. "Ma poleks nii palju tankida saanud, et lõpuni tulla, ning seetõttu kannatasin mõned ringid," selgitas Riho Keerme oma tavapärasemast tagasihoidlikumat hoogu. Õnneks oli nähtavust tänu kuivale sügisele ning julgust sedavõrd, et kuigi nii mõnigi tavapärane selja taga olija nägi ruudulippu temast varem, polnud tegu enduuroklassi sõitjaga ning oma klassis tuli siiski võit.