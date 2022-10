VIDEO ⟩ Illuka kestvuskross pakkus eufooriat ja draamat

Enduuros oli Illukal kiireim Riho Keerme, kes aga ise oma kiirusega päris rahul ei olnud. "Eelmisel nädalal Paikuse etapil sain kätele päris hullud villid ja need haavad ei paranenud nädalaga ära. Klassi esikoht on tore, kuid kiirus ei olnud päris see," ütles Riho Keerme. Aga meistritiitel enduuros siiski tuli. Hobi C-klassis teenis esikoha Riho Unt.