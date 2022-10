HITO/Karjamaa rullis Harjumaa noortest suurema higivalamiseta üle

HITO/Karjamaa on hooaega alustanud kolme võiduga neljast mängust. Järgmisel reedel, 28. oktoobril kell 20 mängib HITO/Karjamaa Jõhvis meeskonnaga, kelle nime pähejätmist tuleb veidi harjutada: TALTECH BS/FENSTER/TSK. Lihtsamalt öeldes on see tehnikaüliikooli korvpallikooli meeskond, kus mängivad suuremas osas 18-20aastased noormehed. Meeskonnal on neljast mängust võitnud kaks.