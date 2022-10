Saalijalgpalli meistrisarjas teeb tänavu kaasa kolm Ida-Viru meeskonda

Sel alal Eesti tippude hulka kuuluv Narva United tuli 2017. aastal Eesti meistriks ja on mitmel korral jõudnud esikolmikusse. Mullu lõpetati põhturniir kolmandana, kuid finaalseerias langeti välja juba veerandfinaalis.

Sillamäe NPM Silmet on kuulunud liigas keskmike hulka. Mullu saadi põhiturniiril viies koht, kuid veerandfinaalist kaugemale jõuda ei õnnestunud.

Jõhvi Phoenix tõusis esiliigast esmakordselt eliitliigasse ja see tähendab, et Eesti saalijalgpalli paremate meeskondade heitlusele saab nüüdsest lisaks Narva ja Sillamäe spordikeskustele tulla kaasa elama ka Jõhvi spordihalli.

Kiire ja väravaterohke saalijalgpall, kus platsil on koos väravavahiga mõlemalt poolt korraga viis mängijat, on sügistalvisel ajal Ida-Virumaal populaarne ala, mis on toonud tribüünidele sadu kaasaelajaid. Nii oli ka avavooru kohtumist Narva Unitedi ja Jõhvi Phoenixi vahel Narva spordikeskuses pühapäeval jälgimas üle 350 pealtvaataja.