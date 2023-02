Alutaguse maratonil osales nii pimedas kui valges ligemale 800 suusatajat

Üks nendest, kes ühe ööpäeva jooksul mõlemad distantsid läbis, oli president Kersti Kaljulaid, kellest on saanud Alutaguse maratoni püsikunde. "See öömaraton on Eestis ainulaadne ja erakordset elamust pakkuv suusasõit," ütles ta enne starti, kiites ka peakorraldajaid Tiit Pekki ja Robert Peetsi, et nad nii ägedalt ja hingega seda üritust veavad.