Aivo Peterson: "Nemad tänavaid kontrollida ei suuda, aga meie suudame"

Mida seal ikka − tuleb edasi elada, ongi kõik. Meie oma eesmärkidest ei loobu ega ole kunagi öelnud, et nende valimistega midagi läbi saab. Vastupidi, ma usun, et me alles alustame. Olen enam kui kindel, et vastne riigikogu koosseis neli aastat kindlasti vastu ei pea ja järgmised otsused tehakse juba lähima aasta-kahe jooksul. Majandusteadlasi seal ei ole, mingit majandusplaani samuti ning ma ei tea, kuidas nad kavatsevad neli aastat vastu pidada. Lubadusi ei õnnestu täita, kriis on täies hoos, meile enne valimisi esitatud näitajad Eesti majanduse olukorra kohta olid ilmselgelt ilustatud.