Uustalu ja Rajas osalesid esimest korda üheskoos maailma karika etapil

Esimest korda täiskasvanute etapil osalenud Illukal elav 15aastane Rajas oli kogu võistluse noorim osaleja. Teadaolevalt sai temast ka läbi aegade noorim Eesti suusataja, kes on startinud maailma karika etapil.

Uustalu ütles pärast sõitu Delfile, et oli mõnus tulla kodupubliku ette võistlema. "Terve raja ulatuses elasid kaasmaalased kaasa, kaasaelamine oli nii tugev, et treeneri öeldud aegu polnud kuulda. Täitsa võimas," tõdes ta võistluse õhkkonna kohta, kus raja ääres ja laulukaare all olid kaasa elamas tuhanded pealtvaatajad.