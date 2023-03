Kohtla-Järve linnavalitsuse ees süüdatakse laupäeval mälestusküünlad küüditamise ohvritele

Vallo Reimaa ütles, et kavatseb sel mälestusõhtul rääkida eelkõige läbi isikliku kogemuse. "Peaaegu kõigis Eesti perekondades oli lähedasi ja esivanemaid, kelle Nõukogude võim saatsis Siberisse. See tabas ka minu onu ja tädi. Nende saatusest ma räägingi," ütles ta.

Kohtla-Järve linnavalitsuse teatel on 1949. aastal aset leidnud märtsiküüditamine tragöödia kogu Eesti rahva jaoks. "See on haav, mis ei parane. Ja hoolimata asjaolust, et kogu tsiviliseeritud maailm mõistab hukka ega salli selliseid kuritegusid ühegi rahvuse vastu, näeme, et Nõukogude Liidu õigusjärglane Venemaa Föderatsioon jätkab sama tegevust ka 74 aastat hiljem, teostades Ukrainas vägivaldset laste ümberasustamist Venemaale."