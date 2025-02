Politsei pidas Narvas kinni kelmuses osalenud ema ja poja

27. jaanuari pärastlõunal sai 82-aastane narvalanna kõne inimeselt, kes tutvustas end Tele 2 operaatorina ja ütles, et lepingut on vaja pikendada. Selleks küsiti naiselt isikukoodi. Naine sai peatselt uue kõne väidetavalt pangatöötajalt, kes hoiatas, et tema pangakontole üritatakse siseneda ja naine saab aidata petturid vahele võtta. Selleks paluti tal 5000 eurot üle anda väidetavale pangatöötajale, kes sellele naise koju järgi tuleb.

Ida prefektuuri küber- ja majanduskuritegude grupijuhi Hannes Jala sõnul ootas proua kodus kullerit, kuid rääkis õnneks sellest olukorrast oma naabrile. "Naine mõistis vestluse käigus, et suure tõenäosusega on tegu pettusega. Naine käitus ainuõigesti, kui helistas kohe häirekeskusesse ja juhtunust teada andis. Kuna rahakuller pidi iga hetk saabuma, reageeris politsei suurte jõududega. Politseinikud pidasid kinni 16-aastase kulleri, kes ei allunud korraldustele ning osutas vastupanu. Samal ajal peeti kinni teda autos oodanud kaasosaline, 36-aastane naine, kes on noormehe ema," selgitas ta.

Kelmuses kahtlustatavad pole varem politsei huviorbiiti sattunud. "Seda, kas ja mitme juhtumiga võivad nad seotud olla, selgitame välja menetluse käigus. Kui vaadata ka varasemate juhtumite puhul kullerite tausta, siis enamusel on üldiselt puhas taust ja see on nende esimene tõsine rikkumine. Paljuski ka seetõttu, et üldjuhul on tegu alaealistega," lisas grupijuht.