Suri Ahto Paavo

Viimased 14 aastat pühendus Paavo omakandimehe, Heino Lipu mälestuse jäädvustamisele, mille tulemusel avati eelmisel suvel Maidla mõisa pargis Lipu pronksist kuju ja sügisel ilmus ka Tiit Lääne sulest raamat "Mees nagu monument". See kajastas Lipu elu, aga sinna sai kirja ka tema kuju püstitamise lugu.

Kultuurkapital tunnustas eelmisel aastal Ahto Paavot aastapreemiaga, märkides, et Heino Lipu mälestuse jäädvustamisega tõi Paavo Ida-Virumaale palju positiivset tähelepanu ja aitas kaasa spordi populariseerimisele maakonnas.

Poleks Paavo tohutut pühendumust, ei oleks Lääne sõnul ka Lipu kuju püstitatud. "Hea, et ta ise jõudis ilusasti ära näha nii selle kuju kui ka raamatu valmimise," ütles Lääne.

"Maidla mõisa park. On jaanipäev 2022. Taevas ei ole pilveraasugi ja päike sirab kolmekümne soojakraadiga nagu lõunamaal. Ahto Paavo istub väsinud mehena äsja avatud Heino Lipu pronksskulptuuri jalamil. See, millest ta 14 aastat unistas, mille nimel töötas, helistas ja ametiasutuste uksi kulutas, on valmis saanud," kirjutab Tiit Lääne raamatu "Mees nagu monument" eessõnas.