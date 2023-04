Algas kestvuskrossi Eesti hooaeg

Enduuroklassis oli parim Riho Keerme, kes edestas Rauno Voldekut kahetunnises sõidus kahe minutiga. Samas ei olnud Riho algus just paljutõotav. Stardirüsinas teises kurvis ta kukkus ja jäi rivi tahaotsa. Sai seejärel hoo üles, kuid üks ring venis kahtlaselt pikaks. "Minu nina ees konkurent kukkus ja sain aru, et tegu oli kõva matsuga. Pidasin kinni ja kuni pealtvaatajate kutsutud kiirabi tuli, vaatasin, et keegi teadvusetult lebavale tsiklimehele otsa ei sõidaks," selgitas Riho Keerme. Nii kogunes veel kaotust paar minutit. Aga seejärel sai gaas põhja keeratud ning klassivõit tuli. "Olen sel kevadel kahel järjestikusel päeval tsikliga trennis käinud, aga enesetunne, lihasmälu ning tunnetus olid head," sõnas Keerme.