Mati Lilliallik paneb idavirulased sporti nautima nii jooksurajal kui staadioni tribüünil

Lõuna-Eestist pärit, kuid Toila koolis käinud Lilliallik tunnistab, et Ida-Virumaa on heas mõttes kiiksuga piirkond. Tema sõnul on siin ka spordiüritusi huvitav teha, kuna kõik ei lähe alati plaanipäraselt, kuid kohalikud inimesed on nii tugeva õhinaga abiks, et kokkuvõttes läheb kõik korda. "Ja ma ise pingutan ka seetõttu rohkem," ütleb Lilliallik, kellel on oma kooliaja kohta kombeks öelda, et ta õppis maailma kõige ilusamas koolis, mis asub keset Oru parki.

Narva jooksul on kasvuruumi veel kõvasti

Lilliallik on alates 2011. aastast korraldanud Narvas varem energiajooksu nime kandnud rahvaspordiüritust, kus on osalejate arv küündinud üle nelja tuhande. Alates sellest aastast kannab see linnajooksu nime.

See spordisündmus on tuhandeid idavirulasi innustanud senisest enam harrastusspordiga tegelema. Teisest küljest on Eesti linnajooksude sarja kuuluv Narva jooks saanud üheks põhjuseks, miks spordilembesed inimesed mujalt Eestist vähemalt korra aastas sõidu Narva ette võtavad. "Päris paljud on mulle tunnistanud, et sattusid Narva esimest korda ja avastasid, et see ei olegi pommiauk," ütleb Lilliallik, kes on selle jooksu korraldamisega teinud ära suure töö Narva ja Ida-Virumaa tuntumaks tegemisel.