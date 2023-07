Jõhvilanna Pippi Lotta Enok võitis kergejõustiku U23 juunioride Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali hoolimata sellest, et mõned päevad enne võistlust tabas teda tugev hambapõletik. Võidetud medal on tasu viimaste aastate järjekindla töö eest, kuhu on mahtunud põhiliselt vaid trenn ja õppimine USAs.