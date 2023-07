Eneli Jefimova jõudis maailmameistrivõistlustel finaali

Jefimova jaoks on see teine kord, kui ta pääseb täiskasvanute maailmameistrivõistlustel finaali. Mullu õnnestus tal see 50 meetri rinnuliujumises, kus ta sai kuuenda koha. Olümpiakavasse kuuluval 100 meetri rinnuliujumise distantsil pole tal see varem korda läinud.