Trans tuuseldas mõnuga Florat

Eesti koondise veteran Konstantin Vassiljev lõi teise poolaja 69. minutil küll ühe värava tagasi, ent kõigest neli minutit hiljem suurendas Koskor penaltist taas Transi edu ja Flora hooaja teine kaotus sai tõsiasjaks. Koskori jaoks oli see juba kümnes tabamus sel hooajal ja meistriliiga väravaküttide edetabelis on ta teisel kohal. Vaid üks tabamus rohkem on Levadia ridades mängival Ghana ründajal Ernest Agyiril, kes peab Eestist lahkumise plaane. Koskor on löönud meistriliigas sel aastal üle poole Transi 17 väravast.