Pühajõe krossirajal tuleb põnev motonädalavahetus

Pühajõe off-road ja enduuro on samuti kavas laupäeval, 29. juulil ning startide algus on kell 19. Võistlus toimub tähistatud rajal, mis sisaldab erinevaid elemente: kraavid, tõusud, langused, rehvid jne. Kõikidel takistustel saab kasutada ka ümbersõitu. Võistlusrada on läbitav iga tasemega sõitjaile, kasutada võib nii enduuro- kui krossimootorrattaid. Mootorratastele on kolm klassi: enduuro pronks, enduuro hõbe ja enduuro kuld. Sõitude pikkus on 7 minutit + 1 ring (sõite on kolm) ning neile järgneb superfinaal, kus võivad osaleda kõik soovijad.