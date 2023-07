Maailmameistrivõistlustel kahel alal finaali jõudnud Eneli Jefimova: olen õnnelik ja veidi kurb

"Natukene olen kurb, et ei õnnestunud eelmise aasta tulemust korrata. Ehkki kuues koht jäi mul alistamata, olen õnnelik selle üle, et jõudsin finaali kahel korral," rääkis Jefimova ERRile.

Tema treener Henry Hein lisas, et 50 meetri puhul on vaja analüüsida, mis seal juhtus. "See aeg kindlasti ei näita Eneli vormi. Ta on sel hooajal korduvalt igal võistlusel kiiremini ujunud. Tõenäoliselt said närvid seekord temast võitu. Aga muidu jääme võistlusega kindlasti rahule: kaks finaalikohta ja 100 meetris isiklik rekord. Midagi ei ole väga nuriseda," märkis Hein.