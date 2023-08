Jekaterina Mirotvortseva pääses pikalt vigastuspausilt ja sihib olümpiale pääsu

"See oli Jekaterina poolt võimas tagasitulek," ütles tema treener Jevgeni Terentjev pühapäeval Kadrioru staadionil toimunud võistluse kohta, kus ta läbis 10 000 meetrit ajaga 49.29. Seekord suutis teda umbes poole ringiga edestada ka üks meeskäija, Virgo Adusoo. Varasematel aastatel on ta Eesti meistrivõistlustel tekitanud mitmel korral elevust sellega, et on jõudnud finišisse kiiremini kui meeste selle ala meister.