Euroopa meistriks tulnud Viktor Morozov suudab tiitlivõistlusel endast parima välja pigistada

Viktor Morozov on saanud kätte Euroopa meistri kuldmedali.

Jõhvi gümnaasiumi vilistlane Viktor Morozov võitis neljapäeva õhtul U20 kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel kolmikhüppes kuldmedali, näidates taas, et on suuteline just tiitlivõistlustel endast parima välja pigistama.