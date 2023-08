Konkureeriva Keskerakonna fraktsiooni loomine Narvas teeb parteilastele tuska

"18. augustil kogunes Keskerakonna Narva piirkonna juhatus arutamaks olukorda, kus Narva Linnavolikogus on ümber nimetatud fraktsioon Keskerakond Narva Heaks, mis on äärmiselt eksitav ega ole kooskõlastatud Keskerakonna Narva piirkonna ja Keskerakonna juhatusega,"teatas piirkonna juhatus.

11. augustil kutsus Keskerakonna Narva piirkonna juhatus üles Narva volikogus liituma Keskfraktsiooniga kõiki linnavolikogu keskerakondlasi ja neid, kes jagavad Keskerakonna vaateid, et lõpetada järjepidevad umbusaldused ja et Narva volikogu saaks keskenduda tööle linnaelanike heaks. Seda üleskutset järgisid mitmed volinikud ja praegu on Narva Keskfraktsiooni 11-st liikmest 7 keskerakondlased, samas kui fraktsiooni Narva Heaks 9 liikmest on Keskerakonna liikmeid vaid 3, teatas erakond oma avalduses.