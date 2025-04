Auveresse ja Narva kerkib õhugaaside tehas

Elektrijaamade kõrvale uue suure tehase rajamise projekt sai rohelise tule 2024. aasta oktoobris, kui Saksa päritolu ASi Elme Messer Gaas tütarettevõte OÜ Auvere Gaas sai õiglase ülemineku fondist 6,6 miljonit eurot toetust. Ehituse kogumaksumus on ligikaudu 35 miljonit eurot. Praegu on projekt projekteerimisjärgus.

Elme Messer Gaasi strateegiajuht Vitali Galitskihh kinnitas Põhjarannikule, et projektdokumentatsioon on esitatud Narva-Jõesuu omavalitsusele ning juba on teada ka seadmete projekteerija, tarnija ja paigaldaja.