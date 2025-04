Politsei pidas kinni Ida-Virumaa inimestelt raha välja petnud kulleri

Petturid võivad raha kättesaamiseks kasutada ka inimesi, kes pole petuskeemiga seotud. „Juhul, kui inimene töötab kullerina ning talle antakse kohaletoimetamiseks pakk, milles on sularaha, siis see võiks äratada kahtlust ja sellest tuleks politseile teada anda. Tänapäeval teeme raha ülekanded paljuski interneti teel. Kulleriga raha liigutamine pole tavapärane viis ja selline tegevus võib viidata kuritegelikule tegevusele,“ kirjeldas küber- ja majanduskuritegude grupijuht.

Kõige haavatavamad on vene keelt kõnelevad eakad inimesed, sest enamik petukõnesid on vene keeles. „Sellest hoolimata tasub kõigil inimestel tähelepanelik olla, sest kelmid proovivad petta ka eesti keelt kõnelevaid inimesi. Väga oluline on rääkida oma eakate lähedaste ja tuttavatega ning hoida neid kursis hetkel levivate petuskeemide ja võimalike ohtudega. Mida rohkem me räägime ja hoiatame üksteist, seda raskem on petturitel enda eesmärki täita,“ rääkis Jalg.

„Juhul, kui telefonis väidetakse, et teie lähedane on sattunud õnnetusse, siis tasub kõne katkestada, helistada oma lähedasele ja uurida, kas temaga on kõik korras. Mitte mingil juhul ei tohi pimesi uskuda seda, mida telefonis räägitakse. Eestis on erakorraline meditsiin tasuta ja mitte ükski haigla ei küsi kullerite kaudu raviarvete tasumiseks inimestelt sularaha. Petturid on väga kavalad ja kasutavad ära kõikvõimalikke viise, et inimestelt raha välja petta,“ selgitas grupijuht.