Narva Trans on tõusmas medaliheitlusesse

Kolmes viimases voorus on Trans skooriga 2:0 alistanud nii Kuressaare kui ka Harju Laagri ja teinud 0:0 viigi mulluse pronksimeeskonna Paidega. Tabeli keskosas on erakordselt tasavägine. Kui Trans on 29 punktiga kaheksas, siis kolmandal kohal oleval Nõmme Kaljul on 35 punkti. Vahele mahuvad veel Tallinna Kalev, Pärnu Vaprus, Paide ja Kuressaare.