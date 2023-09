Jõhvi rahvajooks viib osalejad poodi ja kontserdile

Jõhvi rahvajooksu ühe korraldaja Avo Sambla sõnul läbib tänavune rada suurt poodi, et pakkuda osalejatele huvitavat elamust. "Esimestele võidu peale jooksjatele see võib-olla kõige sobivam pole, aga tavalistele harrastajatele saab sellest vahest uus meeldejääv kogemus. Keskuse juhid tulid ka selle ideega hästi kaasa," rääkis ta, märkides, et kaubanduskeskusesse seatakse üles ka üks joogipunkt.