Aet Kiisla alustas Ungaris uut kuue päeva jooksu Eesti rekordi üritust

Tänavusel võistlusel oli Kiisla reedel kella 16ks, mil jooks oli kestnud 27 tundi, jätnud selja taha ligemale 117 kilomeetrit. Kiisla märkis ühismeedias, et püüdis esimesel päeval tagasi hoida ja rohkem magada. Esimese jooksupäeva järel olid massööri hinnangul tema säärelihased väga heas korras ja ville polnud veel tekkinud.

Kiisla rääkis enne Ungarisse sõitu, et kaks eelmist korda, mil ta on samal võistlusel osalenud, on olnud heaks kooliks, kus õppida tundma, kuidas sellist katsumust kõige targemalt läbi teha.