Augustis medalikursi võtnud Transi hoog on taas raugenud

Trans ründas esimesel poolajal maruliselt, ent vilja see ei kandnud. 42. minutil ei õnnestunud kolumbialasest Harlin Suarezel ka penaltit Harju meeskonna väravasse lüüa. Küll aga nõelas Harju poolt Daniil Rudenko poolaja lõpus täpse kauglöögiga Transi väravavõrku.

Viimase kaotuse kõige helgem hetk oli 73. minut, mil alles 17aastane Aleksandr Jegorov lõi Transi kasuks oma esimese värava meistriliigas. See värav tegi skooriks 1:2 ja sütitas lootuse, et narvalastel õnnestub veel "trammi alt" välja tulla. Sündmused platsil arenesid aga hoopis vastupidises suunas. Järgemööda said teise kollase kaardi ning pidid väljakult lahkuma Jegor Žuravljov ja Alex Markovic. Harju meeskond lõi aga lisaminutitel üheksakesi jäänud Transile veel ühe värava.