Transi suur juubelimäng tõi neljanda järjestikuse kaotuse

Narva Trans ja Tallinna Flora on kaks meeskonda, kes on mänginud Eesti meistriliigas pärast selle loomist Eesti taasiseseisvumise järel. Mõlemad pidasid pühapäeval oma 1000. kohtumise.

Transil vedas mäng viltu esimestest minutitest alates. 4. minutil käis pall Transi väravas esimest ja 14. minutil juba teist korda. Narvalased ise ei suutnud kogu kohtumise jooksul tekitada ühtegi ohtlikku olukorda. Transile oli see meistriliigas juba neljas järjestikune kaotus. Kui augusti võiduka seeria järel hakkas terenduma võimalus heidelda ka pronksi pärast, siis nüüd tuleb vaadata, et hooaja viimastes mängudes Tartu Tammeka kannule ei tuleks ja Transi üleminekumängudele ei kupataks.

Augusti lõpus taas Narva Transi peatreeneri ametisse asunud Aleksei Jerjomenko rääkis pärast kaotust Levadiale Soccernetile, et seis meeskonnas pole hea, aga treeningutel käib kõva töö, et tabelis kõrgemale liikuda.

"Meil on lühike koosseis, kus on palju noormängijaid, kes mängivad ka duubli eest. See ei ole ideaalne olukord, sest neil on väga palju mänge," rääkis Jerjomenko. "Kui vaadata meie võimalusi, siis peame oma enesekindluse tagasi saama. Suudame paremini mängida. Kaitses tuleb paratamatult eksimusi sisse. Kui mängida kontrarünnakutele ja standardolukordadele, siis ei pruugi selliseid eksimusi tulla, aga ma ei taha sellist jalgpalli mängida. Tahame kõrgelt pressida ja ise võimalusi tekitada. Peame selle nimel töötama."

Jerjomenko tunnistas, et meeskonnas on mõned väga head mängijad, aga ta alles õpib neid tundma. "Kui nõustusin uuesti Narva meeskonda juhendama, siis ma ei mõelnud sellele, vaid teadsin, et pean olemasolevate mängijatega tööd tegema. Ma ei taha millegi üle kurta. Töötan nende mängijatega, kes mul praegu on. Suudame paremini mängida ja minu ülesanne on selle eest hoolitseda," sõnas ta.