PÄEVA PILT ⟩ Jõhvi saab veel ühe büroohoone

Suurem osa sellest kolmekorruselisest paneelehitisest on aastaid seisnud kasutuseta ning vahetanud mitmel korral omanikku. Praegu on selle omanikuks üks eraisikust väikeettevõtja, kes aga polnud huvitatud rääkima sellest, mis selles hoones olema hakkab. Teada on, et projekt on valminud juba kaua aega tagasi, ehitusluba selle 1974. aastal valminud maja renoveerimiseks anti välja juba 15 aastat tagasi. Vallavalitsusest öeldi, et midagi pole muutunud ning pärast renoveerimist saab sellest büroohoone.