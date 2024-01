AASTA SÜNDMUS ⟩ Suur haridusreform sünnitab Ida-Virumaal lootust ja hirme

Koolimajade uuendamine algas Ida-Virumaal juba mitu aastat tagasi. Praeguseks on kerkinud või kerkivad uued riigigümnaasiumid ja põhikoolid Jõhvi, Kohtla-Järvele, Sillamäele ja Narva. 60 miljonit eurot, millest lõviosa tuli Euroopa Liidust sihtotstarbelisena, on riik otsustanud suunata Ida-Virumaa koolimajade tänapäevastamisse. Aga see pole lihtsalt raha andmine uute koolimajade ehitamiseks, vaid sellega tahetakse kokku tõmmata ka liigseid kooliruutmeetreid, mis aastatega laste arvu vähenemisega tekkinud on.