Mullu 19. oktoobri õhtul enne kella kümmet helistati häirekeskusesse ja teatati, et Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Puru tee kortermajas on meesterahvas lõhkunud gaasipliidi ja tunda on gaasi lõhna. Samuti oli mees pannud oma särgi põlema. Hilisem teataja andis märku suitsust maja trepikojas.