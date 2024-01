Kiviõli gümnaasiumiastme sulgemine: rahvas on vastu, riik ilmselt ei tagane

"Midagi pole veel otsustatud," on haridus- ja teadusministeeriumi Ida-Virumaa riigikoolide projektijuht Hille Ilves nendel kohtumistel elanikele kinnitanud, kuid mingi muud varianti peale gümnaasiumiastme sulgemise kah välja ei pakuta. Argumendiks ikka asjaolu, et laste arv kahaneb ja võetud on suund koolivõrgu korrastamisele, sealhulgas asutada igasse maakonda vähemalt üks riigigümnaasium − Ida-Virumaal on neid kokku viis.