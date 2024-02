Alutaguse maratonil stardib kuninglikul Vasaloppetil esikolmikusse jõudnud norralane

Peets selgitas, et Hoelgaard on spetsialiseerunud pikamaasuusatamisele ning teeb kaasa sarjas Ski Classics. "Alutaguse maraton on Ski Classics Challengeri võistlus ehk selline nii-öelda satelliit nende suurte ja mainekate kõrval, kus samas on ka võimalik suure sarja punkte saada. Hoelgaard on kõikidel suurtel suusamaratonidel olnud kümne parima seas, Tartu maratonil saavutas ta 2022. aastal 8. koha. Maailma mastaabis kuulub ta ehk 20 tugevaima sekka, mis tähendab seda, et sisuliselt on ta igal võistlusel tugev konkurent poodiumile."