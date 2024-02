Heino Lipu staadionil hakkavad toimuma ka jalgpallimatšid

Phoenixi president Sergei Ivanov ütles, et klubi võttis avanenud võimalusest hakata mängima esiliiga B-tasandil kohe kinni. "Oleme selle üle väga rõõmsad, et vaatamata kaotusele üleminekumängude seerias, saame siiski tugevamas liigas mängida. Usun, et see aitab kaasa jalgpalli arengule Jõhvis ja toob ka rohkem huvilisi mänge vaatama," sõnas ta.