Tugeva Gruusia tüve saanud Narva Trans sihib meistrisarjas medalit

Koguni 11 mullusest põhimängijast loobunud Trans on talvel palganud nende asemele kümme uut mängijat, kelle seas on neli Gruusia jalgpallurit: Šalva Burjanadze, Sergo Kuhhanidze, Važa Nemsadze ja Zakaria Beglarišvili. Viimane neist on küll aastaid Eesti tippklubides mänginud ja tal on ka Eesti kodakondsus.