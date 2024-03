Sillamäe astus sammu finaali suunas

Poolfinaalseeria teine kohtumine on kavas kolmapäeval, 13. märtsil kell 19 Sillamäe spordikeskuses, kuhu on oodata kaasa elama üle 500 pealtvaataja.

Sillamäe NPM Silmet on sel hooajal võitnud nii superkarika kui ka saalijalgpallikarika. Meeskonna treener Artjom Mašinistov ütles pärast karikavõitu, et meeskonna eesmärk on tulla esimest korda ka Eesti meistriks ja meeskond on selle poole teel.