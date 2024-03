Narva Trans on alustanud hooaega masendavate skooridega

Transi keskväljamootor Zakaria Beglarišvili tõdes pärast teist suurt kaotust Soccernetile, et kui meeskond ei mängi kaitses kompaktselt ja korralikult, siis on raske võita. "Kaitsefaas on vundament. Väravad, mis me Kaljul esimesel poolajal lüüa lubasime... See ei ole normaalne. Peame asju muutma ja mängima korralikult," ütles ta.