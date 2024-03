Suurvõistlustele pürgiv Jekaterina Mirotvortseva alustas hooaega võiduga Slovakkias

Euroopa tänavuse hooaja edetabelis kerkis Mirotvortseva selle tulemusega naiste arvestuses kümnendaks. Kogu maailmas on tänavusel aastal sel alal paremat aega näidanud 42 naist. Maailma hooaja edetabelijuht on jaapanlanna Kumiko Okada ajaga 42:46.

Pariisi olümpiamängudel on naistel kavas 20 kilomeetri käimine. Olümpianorm on hirmkõva 1.29:20. Mirotvortseva on seda distantsi ametlikul võistlusel läbinud vaid korra, kaks aastat tagasi Prantsusmaal, kus ta sai kirja tulemuse 1.38:14. Olümpiamängudel pääseb starti 48 käijat. Normitäitjad on nendest ligikaudu pooled, ülejäänud kohad jagatakse keeruka reitingupunktide süsteemiga.