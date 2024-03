Pühapäeval algab Kohtla-Järve jäähallis naiste jäähoki MMi turniir

Eesti koondise vastased 3. divisjoni B-tugevusgrupi turniiril on Bosnia ja Hertsegoviina, Singapur, Tai ja Iisrael, kelle osalemine oli julgeolekukaalutlustel vahepeal küsimärgi all.

Eesti naiskond on turniiri favoriit, sest maailma naiste hokikoondiste reitingus on Eesti vastastest kõige kõrgemal, 40. kohal. Turniiri avamäng on pühapäeval kell 15, kui vastamisi lähevad Tai ja Iisraeli naiskond. Eesti koondis kohtub kell 18.30 Bosnia ja Hertsegoviinaga.